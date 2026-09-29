Mustafa Sandal’dan Dubai İddialarına Bomba Yanıt!

Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup Sandal’la ilgili Dubai iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı maddi ortaklık olmadığını söyleyip hukuki süreç başlattı.

Mustafa Sandal’dan Dubai İddialarına Bomba Yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 18:09

Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında gündeme gelen fon soruşturması ve Dubai iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Son günlerde eşiyle birlikte adının da bazı haberlerde geçmesi üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı kendisiyle ilgili iddiaların haksız ve kötü niyetli olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mal varlıklarına tedbir konulan 42 kişi arasında Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından Dubai’ye gittiği iddiaları gündeme gelen Sütşurup Sandal’ın yanı sıra Mustafa Sandal’ın da soruşturma öncesinde Dubai’de oturum izni için başvurduğu öne sürüldü.

“Maddi Anlamda Hiçbir Ortak İşimiz Yok”

Mustafa Sandal ise yaptığı açıklamada eşiyle karı-koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işlerinin bulunmadığını belirtti. 32 yıldır müzik sektöründe olduğunu söyleyen Sandal gelirinin ve uğraşının yalnızca müzik olduğunu ifade etti.

Dubai’deki oturum izninin de farklı bir nedeni olduğunu anlatan şarkıcı Melis Sütşurup Sandal’ın oğlunun Dubai’de eğitim gördüğünü ve bu nedenle kendisine eş durumundan Golden Visa verildiğini açıkladı.

Sandal ayrıca hakkında çıkan haber ve yorumlarla ilgili avukatının hukuki süreç başlattığını duyurdu.

“Benim Alnım Ak”

Ünlü şarkıcı birkaç gün önce yaptığı açıklamada da herhangi bir fon alım satımına ya da böyle bir organizasyona dahil olmadığını söylemişti. Sandal bu konuda kendisinden yana bir şüphe olmadığını vurgulamıştı.

Öte yandan basına yansıyan bazı iddialarda Melis Sütşurup Sandal’ın soruşturma öncesinde yüksek miktarda para çekerek Dubai’ye gittiği öne sürüldü. Ancak Sütşurup Sandal’ın avukatı bu iddiayı yalanlayarak müvekkilinin parasının hâlâ fonlarda olduğunu ve mağdur edildiğini savundu.

Soruşturmayla ilgili süreç devam ederken tarafların açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor.

Benzer Haberler
Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Kızı Mira İlk Kez Böyle Görüldü! Mert Öcal ve Sude Burcu’nun Kızı Mira İlk Kez Böyle Görüldü!
Feyza Altun’un İfşaları Sonrası İlker Sungurlar Konuştu! Feyza Altun’un İfşaları Sonrası İlker Sungurlar Konuştu!
Güllü Dosyasında Yeni Soru! Tuğyan Neden Eve Dönmek İstedi? Güllü Dosyasında Yeni Soru! Tuğyan Neden Eve Dönmek İstedi?
Uzak Şehir Seyircisini Kızdırdı! “Senaryo Tekrar Ediyor” Uzak Şehir Seyircisini Kızdırdı! “Senaryo Tekrar Ediyor”
Mehmet’in O Kararı Fragmana Damga Vurdu! Aşk mı Aile mi? Mehmet’in O Kararı Fragmana Damga Vurdu! Aşk mı Aile mi?
54 Yaşındaki Pınar Aylin Yıllara Meydan Okuyor! 54 Yaşındaki Pınar Aylin Yıllara Meydan Okuyor!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!