Mustafa Sandal’dan Dubai İddialarına Bomba Yanıt!

Mustafa Sandal eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında gündeme gelen fon soruşturması ve Dubai iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Son günlerde eşiyle birlikte adının da bazı haberlerde geçmesi üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı kendisiyle ilgili iddiaların haksız ve kötü niyetli olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mal varlıklarına tedbir konulan 42 kişi arasında Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından Dubai’ye gittiği iddiaları gündeme gelen Sütşurup Sandal’ın yanı sıra Mustafa Sandal’ın da soruşturma öncesinde Dubai’de oturum izni için başvurduğu öne sürüldü.

“Maddi Anlamda Hiçbir Ortak İşimiz Yok”

Mustafa Sandal ise yaptığı açıklamada eşiyle karı-koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işlerinin bulunmadığını belirtti. 32 yıldır müzik sektöründe olduğunu söyleyen Sandal gelirinin ve uğraşının yalnızca müzik olduğunu ifade etti.

Dubai’deki oturum izninin de farklı bir nedeni olduğunu anlatan şarkıcı Melis Sütşurup Sandal’ın oğlunun Dubai’de eğitim gördüğünü ve bu nedenle kendisine eş durumundan Golden Visa verildiğini açıkladı.

Sandal ayrıca hakkında çıkan haber ve yorumlarla ilgili avukatının hukuki süreç başlattığını duyurdu.

“Benim Alnım Ak”

Ünlü şarkıcı birkaç gün önce yaptığı açıklamada da herhangi bir fon alım satımına ya da böyle bir organizasyona dahil olmadığını söylemişti. Sandal bu konuda kendisinden yana bir şüphe olmadığını vurgulamıştı.

Öte yandan basına yansıyan bazı iddialarda Melis Sütşurup Sandal’ın soruşturma öncesinde yüksek miktarda para çekerek Dubai’ye gittiği öne sürüldü. Ancak Sütşurup Sandal’ın avukatı bu iddiayı yalanlayarak müvekkilinin parasının hâlâ fonlarda olduğunu ve mağdur edildiğini savundu.

Soruşturmayla ilgili süreç devam ederken tarafların açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor.