Buse Terim’den Korkutan Haber! Kızı Nil Koronavirüse Yakalandı

Fatih Terim’in kızı Buse Terim bu kez sosyal medya paylaşımıyla kızının sağlık durumunu gündeme getirdi. Günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşan Terim kızı Nil’in rahatsızlanmasının ardından doktora götürüldüğünü ve yapılan test sonucunda koronavirüsünün pozitif çıktığını açıkladı.

Nil’in birkaç gündür bazı şikâyetler yaşadığını anlatan Buse Terim yaşanan süreç karşısında kendisinin de şaşırdığını söyledi. Terim’in açıklaması “2026 yılında hâlâ Covid varmış” sözleriyle başladı.

Nil’in Şikâyetleri Dikkat Çekti

Kızının bir süredir hafif ateş, boğaz ağrısı ve karın ağrısı yaşadığını belirten Buse Terim bu şikâyetler üzerine Nil’i doktora götürdüğünü söyledi.

Yapılan tahlillerin ardından Nil’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Terim kızının ayrıca yoğun bir kemik ağrısından şikâyet ettiğini ve zaman zaman başının döndüğünü anlattı.

Terim Nil’in boğazının ve ciğerlerinin temiz olduğunu o sırada ateşinin de bulunmadığını ifade etti. Ancak yaşadığı belirtiler nedeniyle doktor kontrolünün gerekli olduğunu belirterek süreci yakından takip ettiklerini aktardı.

“Maalesef İlacı Yok”

Kızının sağlık durumuyla ilgili paylaşımının ardından çok sayıda mesaj aldığını söyleyen Buse Terim takipçilerinden gelen sorular üzerine de açıklama yaptı. Terim Covid sürecinde doktor kontrolünde ilerlediklerini belirtti.

“Maalesef ilacı yok” sözleriyle dikkat çeken Terim yaşanan süreçte kızının durumunu gözlemlediklerini ve doktorun önerileri doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti.

Takipçileri Geçmiş Olsun Dedi

Buse Terim’in Nil’in sağlık durumunu paylaşmasının ardından takipçilerinden de çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Terim’in açıklaması Covid-19’un hâlâ gündemde olduğunu bir kez daha hatırlatırken Nil’in yaşadığı belirtiler de takipçilerinin dikkatini çekti.