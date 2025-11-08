Mustafa Ceceli’den Yoğun Çalışma Temposu İtirafı: "Tatil Başladı Ama Biz Çalışıyoruz"

Mustafa Ceceli, KKTC konseri öncesi İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi: "Tatil başladı ama biz çalışıyoruz, ocak ayında ailece tatil yapacağız."

Mustafa Ceceli’den Yoğun Çalışma Temposu İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2025 16:40

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konseri öncesinde İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Ceceli, hafta sonu vereceği konser için Kıbrıs’a gitti. Şarkıcı, yoğun çalışma temposu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tatil Başladı, Çalışmalar Sürüyor

Mustafa Ceceli, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Şarkıcı, yeni yıl öncesi yoğun konser maratonunun sürdüğünü belirtti. Ceceli, "Tatil başladı ancak biz çalışıyoruz" sözlerini kullandı. Bu açıklama, sanatçının temposunun ne kadar yoğun olduğunu gösterdi.

 

Ocak Ayında Aile Tatili Sözü

Ünlü isim, tatil planlarını da açıkladı. Ceceli, ailece tatil yapmayı planladıklarını söyledi. "İnşallah ocak ayındaki tatili ailece geçireceğiz" dedi. Şimdilik çalışma zamanı olduğunu belirten Mustafa Ceceli, tatili ertelediğini ima etti.

