Mustafa Ceceli'den depremzede aileye büyük jest!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.Mustafa Ceceli de yardım kampanyalarına destek verdi. Haluk Levent'in açıkladığı üzere daha önce Ahbap Derneği'ne 200 bin TL bağışta bulunan Ceceli, şimdi de depremzede bir aileye yaptığı jestle gündeme geldi.

PİYANOTU SATIN ALDI

Bir ailenin piyanolarını sattığını öğrenen şarkıcı, piyanoyu 21 bin TL'ye satın aldı. Daha sonra da satın aldığı piyanoyu, aynı depremzede aileye hediye etti.

Ünlü ismin bu jesti, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.