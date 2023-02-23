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Gecce Magazin Haberleri

Mustafa Ceceli'den depremzede aileye büyük jest!

Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler için kolları sıvayan isimlerden biri olan şarkıcı Mustafa Ceceli, Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmuştu. Ünlü isim, son olarak depremzede bir aile için yaptığı jestle adından söz ettirdi.

Mustafa Ceceli'den depremzede aileye büyük jest!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-02-2023 10:59

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Hatay'daki depremler, birçok çevre ili de şiddetli bir şekilde etkiledi.Mustafa Ceceli de yardım kampanyalarına destek verdi.  Haluk Levent'in açıkladığı üzere daha önce Ahbap Derneği'ne 200 bin TL bağışta bulunan Ceceli, şimdi de depremzede bir aileye yaptığı jestle gündeme geldi. 

PİYANOTU SATIN ALDI

Bir ailenin piyanolarını sattığını öğrenen şarkıcı, piyanoyu 21 bin TL'ye satın aldı. Daha sonra da satın aldığı piyanoyu, aynı depremzede aileye hediye etti.

Ünlü ismin bu jesti, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.

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