Mustafa Ceceli’den Bodrum’da Jet-Ski Şov!

Mustafa Ceceli, Bodrum Cennet Koyu’nda jet-ski şov yaptı. Eşi Selin İmer güneşlenirken, ünlü şarkıcı Ege’nin serin sularında enerji topladı.

Mustafa Ceceli’den Bodrum’da Jet-Ski Şov!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2025 12:04

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Yazın keyfini denizle çıkaran çift, bu kez rotasını Cennet Koyu’na çevirdi. Mavi sulara demir atan Ceceli, hem dinlendi hem de performansıyla dikkat çekti.

Jet-Ski ile Göz Doldurdu

Teknelerini Cennet Koyu’na demirleyen ünlü çift, doğayla iç içe bir tatil tercih etti. Mustafa Ceceli, denize girer girmez jet-skiye atladı. Dalgalar üzerinde hızla ilerleyen başarılı sanatçı, çevresindekilere adeta görsel bir şölen sundu. Deniz üzerindeki kontrolü ve çevik hareketleriyle büyük beğeni topladı.

Jet-ski performansıyla tatiline heyecan katan Ceceli, enerjisiyle göz doldurdu. O anlar sahildekilerin ve diğer teknedekilerin de ilgisini çekti.

Selin İmer Güneşin Tadını Çıkardı

Mustafa Ceceli denizde adrenalin dolu anlar yaşarken, eşi Selin İmer güneşlenmeyi tercih etti. Tekne üzerinde kitap okuyan ve sakinliğiyle dikkat çeken İmer, Bodrum’un sıcak havasının tadını çıkardı. Güzelliği ve sade tarzıyla yine beğeni topladı.

Ege’nin Serinliğine Teslim Oldu

Jet-ski keyfinin ardından bonesini takan Mustafa Ceceli, kendini Ege’nin serin sularına bıraktı. Şarkıcının bu anları, tatil boyunca enerji depoladığını ve her fırsatta denizin tadını çıkardığını gösterdi. Hem dinlenen hem de eğlenen Ceceli, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

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