Mustafa Ceceli: Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden çift, bayramlarını aileleriyle kutladıklarını ve İstanbul'un bayramda sakin olduğunu dile getirdi.

Mustafa Ceceli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim bayramımız bu gündü. Bayramın ilk üç günü çalıştığımız için bugün ailelerimizle bayramlaştık. Herkese iyi bayramlar. Ama İstanbul bayramda çok güzel. En güzel zamanı diyebiliriz. Bomboş her yer" şeklinde konuştu.

Şarkıcı ayrıca yeni bir albüm çalışması içinde olduğunu da belirtti. "12 şarkılık bir albüme başladım. Yeni yeni birçok şarkı var. Genç birkaç arkadaşımız da yer alacak, ama Selin diyor ki biraz senin sesinden şarkılar olsun. O yüzden çoğunu ben seslendireceğim" dedi.

Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer'in "Saçını sarı yaparsa eve almam" şeklindeki açıklamaları da gündeme geldi. Bu konuya gelen sorulara Ceceli, kahkahalarla şu şekilde yanıt verdi: "Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek."

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in samimi açıklamaları ve keyifli halleri, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Çiftin birlikte geçirdiği zamanları paylaşmaları ve birbirlerine olan desteği göstermeleri, sevenleri tarafından takdirle karşılanıyor.