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Gecce Magazin Haberleri

Mustafa Ceceli: Eşim Selin'e teslim oldum!

Kıbrıs'ta konser veren Mustafa Ceceli, sahne kıyafetlerini eşi Selin İmer'in seçtiğini söyledi ve ekledi; " Her anlamda eşime teslim oldum."

Mustafa Ceceli: Eşim Selin'e teslim oldum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2022 09:57

Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde sahne aldı. 

Konser öncesi magazin muhabirleriyle bir araya gelen şarkıcı, sahne kıyafetini eşi Selin İmer'in seçtiğini söyledi: “Evlendiğimizden beri yani 5 senedir dolaptan bir şey alıp giymedim. Şöyle diyorum; ‘Aşkım ne giyeyim?’ O da şöyle diyor; ‘Yine bana mı kaldı?’ Her anlamda eşime teslim oldum. Kafam rahat.”

Şu sıralar Ebru Gündeş’in albüm çalışmasıyla ilgilendiğini de söyleyen Ceceli, “Stüdyoda o kadar hızlı ki. Biz sanatçılar genelde bir günde bir şarkı okuruz, o ise gelip bütün albümü okuyup gitti. İnanılmaz şeker bir insan” dedi.

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