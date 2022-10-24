Mustafa Ceceli: Biri akıl sağlığımdan şüphe ettiğini yazmış!

41 yaşındaki Mustafa Ceceli, son olarak geçtiğimiz akşam Van Kültür Günleri kapsamında Yenikapı’da sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, "Soğuk bir İstanbul akşamı biraz sonra sahnede olacağız, bütün şarkıları Vanlılar için söyleyeceğiz” diye konuştu.

"GÖRÜYORSUNUZ DÜNYAYI"

Toplumsal mesajlara dikkat verdiğini söyleyen Ceceli, "Toplumumuz bir bütün, bu bütün içerisinde her biri çok değerli ve kıymetli. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, görüyorsunuz dünyayı. Toplumlar birbirine girmiş durumda. Savaşlar kol geziyor. Hangi çağdayız, hangi asırdayız? Her gün yeni bir kara habere uyanıyoruz" dedi ve ekledi:

"Biz birlik olduğumuz zaman dipdiri durabilen bir toplumuz. Biz de sanatçılar olarak şarkılarımızla yaptığımız bazı çalışmalarla bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bütün sanatçı arkadaşlarımızın da aynı sağduyuda olduğuna eminim. Sazla sözle biz bunu yapıyoruz ama nice meslek grupları da aynı şekilde, aynı özveriyi gösteriyor."

"ONLARIN BAŞARILARIYLA BEN GURUR DUYUYORUM"

Yeni çıkan sanatçılara verdiği destekle adından söz ettiren Ceceli, "Bana ailenizin düetisyeni diyorlar. Birisi dün şey yazmış, 'Mustafa Ceceli’nin sağlığından şüphe ediyorum, iki aydır yeni şarkı çıkarmadı.' Tabi 60 gün çok uzun süre, biz 40 günde bir şarkı yapıyorduk. Arkadaşlarımız aslında kendisini ispatlamış insanalar ama birlikten kuvvet doğar prensibiyle biz bu yıl altı tane düet şarkı yaptık ve şu an kendi yollarına devam ediyorlar, solist olarak. Bundan yana çok mutluyum. Bize de gençlerle kaynaşma fırsatı veriyor bu çalışmalar. Ben de kendimi yenilenmiş oluyorum. Onlarda bambaşka bir kapıdan geçmiş oluyorlar. Onların başarılarıyla da ben gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.