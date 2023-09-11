Mustafa Ceceli: "Ben çocuk işinden emekli oldum"

Sahnelerin başarılı ismi Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Performans öncesi soruları yanıtlayan sanatçı, "Güzel bir repertuar hazırladım, hem benim hemde klasik şarkıları okuyacağım" dedi. 20 yıldır Kıbrıs'a geldiğini belirten Ceceli, "Benim için güzel ayrı bir yeri olan yavru vatan, her tabi her geldiğimizde hellim peyniri alıyorum. Havalimanı çok iyi olmuş, akşam indiğim zaman gördüm ve çok beğendim" dedi. Sık sık seyahat ettiği için havaalanı ve uçakta vakit harcadığını belirten sanatçı, "Artık o kadar havaalanında vakit geçiriyorum ki, birçok sanatçı arkadaşımla orada görüşüyoruz. Toplantı yaptığımız oluyor, uçakta şarkı yazdığım aranje yaptığım oluyor" dedi.

"Ben çocuk işinden emekli oldum"

Yaz ayının bir kısmını Yunanistan'da bir kısmını da Ege sahillerinde geçirdiğini belirten Ceceli, "Bu yıl malum biraz fiyatlar yüksek, henüz tatil için ne harcadık hesabını yapamadım. Gerisini siz düşünün yani, ben hem tatili hem işi bir arada yapmaya çalışıyorum" diyerek kahkaha attı. Her yıl Bodrum'da gündem olan lahmacun fiyatları için de konuşan Ceceli, "Ben lahmacunu gittiğim zaman Antep'te yerim, neden Bodrum'da lahmacun yiyeyim ki deniz ürünleri varken" dedi. Sahne öncesi yanına gelen minik hayranıyla sohbet eden Ceceli, "Çocuklarla aram çok iyi, çok severim. Benimde malum çocuğum 12 yaşına geldi" dedi. Muhabirlerin kız çocuk istemez misiniz sorusuna net bir yanıt veren Ceceli, "Arkadaşlar ben artık çocuk işinden emekli oldum, artık çocuk yapmam. Ayrıca Selin'in ve benim böyle bir düşüncemiz yok. Evliliğimiz 7 yıla girdi" dedi. Şık giyimi ile de dikkat çeken Ceceli, muhteşem bir konsere imza attı.