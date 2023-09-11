Advert

Mustafa Ceceli: "Ben çocuk işinden emekli oldum"

Önceki gün Kıbrıs'ta konser veren Mustafa Ceceli sahne öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Mustafa Ceceli:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-09-2023 17:31

Sahnelerin başarılı ismi Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Performans öncesi soruları yanıtlayan sanatçı, "Güzel bir repertuar hazırladım, hem benim hemde klasik şarkıları okuyacağım" dedi. 20 yıldır Kıbrıs'a geldiğini belirten Ceceli, "Benim için güzel ayrı bir yeri olan yavru vatan, her tabi her geldiğimizde hellim peyniri alıyorum. Havalimanı çok iyi olmuş, akşam indiğim zaman gördüm ve çok beğendim" dedi. Sık sık seyahat ettiği için havaalanı ve uçakta vakit harcadığını belirten sanatçı, "Artık o kadar havaalanında vakit geçiriyorum ki, birçok sanatçı arkadaşımla orada görüşüyoruz. Toplantı yaptığımız oluyor, uçakta şarkı yazdığım aranje yaptığım oluyor" dedi.

"Ben çocuk işinden emekli oldum"

 

Yaz ayının bir kısmını Yunanistan'da bir kısmını da Ege sahillerinde geçirdiğini belirten Ceceli, "Bu yıl malum biraz fiyatlar yüksek, henüz tatil için ne harcadık hesabını yapamadım. Gerisini siz düşünün yani, ben hem tatili hem işi bir arada yapmaya çalışıyorum" diyerek kahkaha attı. Her yıl Bodrum'da gündem olan lahmacun fiyatları için de konuşan Ceceli, "Ben lahmacunu gittiğim zaman Antep'te yerim, neden Bodrum'da lahmacun yiyeyim ki deniz ürünleri varken" dedi. Sahne öncesi yanına gelen minik hayranıyla sohbet eden Ceceli, "Çocuklarla aram çok iyi, çok severim. Benimde malum çocuğum 12 yaşına geldi" dedi. Muhabirlerin kız çocuk istemez misiniz sorusuna net bir yanıt veren Ceceli, "Arkadaşlar ben artık çocuk işinden emekli oldum, artık çocuk yapmam. Ayrıca Selin'in ve benim böyle bir düşüncemiz yok. Evliliğimiz 7 yıla girdi" dedi. Şık giyimi ile de dikkat çeken Ceceli, muhteşem bir konsere imza attı.

 

Benzer Haberler
Demet Akalın'dan ters köşe Demet Akalın'dan ters köşe
Berk Oktay: Son nefesime kadar seninle... Berk Oktay: Son nefesime kadar seninle...
Ünlü oyuncu Deniz Çakır evlendi Ünlü oyuncu Deniz Çakır evlendi
Oğuzhan Koç: Kendi sağlığım için düzenli spor yapıyorum Oğuzhan Koç: Kendi sağlığım için düzenli spor yapıyorum
Barış Arduç soluğu sporda aldı Barış Arduç soluğu sporda aldı
Hadise'nin klip partneri beli oldu! Hadise'nin klip partneri beli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı
  • 06-09-2023 14:02

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı