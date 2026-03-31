Müslüm Baba Hologramla Döndü: Sefo’nun "Bilmem Mi?" Sürprizi Geceye Damga Vurdu.

Rapçi Sefo ve Müslüm Gürses'ten şaşırtan düet! Hologram teknolojisiyle "Bilmem Mi?" şarkısını birlikte söylediler. Konserin tüm detayları haberimizde.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-03-2026 11:23

Türk rap müziğinin popüler ismi Sefo (Seyfullah Sağır), dün akşamki konserinde teknolojinin sınırlarını zorlayan bir performansa imza attı. Ünlü rapçi, 2013 yılında aramızdan ayrılan arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses ile aynı sahnede buluşarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaşattı.

Hologram Teknolojisiyle "Bilmem Mi?" Düeti

Konserin en dikkat çekici anı, hologram teknolojisi sayesinde Müslüm Gürses'in görüntüsünün sahneye yansıtılmasıyla yaşandı. Sefo, milyonlarca dinlenme rakamına ulaşan hit şarkısı "Bilmem Mi?"yi "Müslüm Baba"nın hologramıyla birlikte seslendirdi. Rap ve arabeskin bu teknolojik buluşması, izleyicilere duygu dolu ve unutulmaz anlar yaşattı.

"Baba" Sahnede Yeniden

Sahneye yansıyan efsane sanatçının görüntüsüyle düet yapan Sefo, bu performansıyla sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Hayranları, 2013'te veda eden usta sanatçıyı bu şekilde sahnede görmenin heyecanını paylaşırken, Sefo'nun bu jesti büyük alkış topladı.

ÇOK OKUNANLAR
