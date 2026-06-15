Gizem Karaca’dan Kızı Yaz'la Hayran Bırakan Son Paylaşım!

Ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla çok sevilen isimlerinden Gizem Karaca özel hayatındaki mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl anne olma mutluluğunu tadan güzel oyuncu kızı Yaz ile yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta büyüledi. Minik Yaz'ın sevimli halleri ve annesine olan inanılmaz benzerliği kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Haziran Mucizesi 1 Yaşında!

Evliliklerini gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdüren ünlü çift geçtiğimiz yıl hayatlarının en güzel hediyesini kucaklarına almıştı. Ekranların ünlü isimlerinden Gizem Karaca 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Ekmekçi çifti 2025 yılının Haziran ayında kızları Yaz'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Hık Demiş Burnundan Düşmüş!

Şimdilerde tüm vaktini kızının büyüme sürecine şahitlik ederek geçiren Karaca o tatlı anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Kızı Yaz'la sık sık paylaşım yapan Karaca minik kızının son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaz'ın zaman geçtikçe annesine olan benzerliği ise herkesi oldukça şaşırttı. Takipçilerinden "Annesinin kopyası", "Hık demiş burnundan düşmüş" şeklinde birçok yorum geldi.

Fotoğrafta minik Yaz'ın renkli gözleri ve yüz hatlarının annesi Gizem Karaca ile olan benzerliği ünlü oyuncunun hayranlarının gözünden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderinin altına sanat dünyasından pek çok ünlü isim de nazar boncuğu emojileriyle destek verdi.