Murat Yıldırım'dan itiraf: 'Eşimle sette vakit geçirmek için karavanımız var'

"Teşkilat" dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, son dönemde "Nefes Yer Eksi İki" filmi ile gündemde. İş hayatında yoğun bir dönem geçiren ünlü oyuncu, "Teşkilat" dizisinin yanı sıra çektiği reklam filmleri ve büyük ilgi gören "Nefes Yer Eksi İki" filmi ile adından sıkça söz ettiriyor. Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında yaptığı bir röportajda konuşan Murat Yıldırım, iş temposunun yanı sıra aile hayatına da zaman ayırdığını ifade etti.

Yoğun çalışmayı ve iş temposunu seven Yıldırım, boş zamanlarında ailesiyle birlikte olmayı tercih ettiğini belirtti. Çekimler sırasında dahi ailesiyle bir arada olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, haftanın 6 günü çekimlerde bulunmasına rağmen ailesinden ayrı kalmamaya özen gösterdiğini dile getirdi. Yıldırım, "Film çekerken, dizi çekerken, reklam çekerken, ailemle birlikteyim. İman’la beraber vakit geçirmeliyiz. Sonuçta bizim karavanımız var; orası bizim evimiz… Ev ortamı oluşturduk kendinize…" dedi ve özellikle kızı Miray ile zaman geçirmek için uygun fırsatları değerlendirdiğini ve karavanlarında aile ortamı oluşturduklarını paylaştı.

Ailesiyle birlikte vakit geçirmenin önemine değinen Yıldırım, özellikle kızı Miray'ın programlarına katılmaya çalıştığını ve çekim aralarında onunla bir araya geldiğini söyledi. Ailesiyle birlikte geçirdiği zamanın kıymetli olduğunu belirten ünlü oyuncu, ev ortamının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Faslı eşi İman Elbani ile ilişkilerinin çok sağlam olduğunu vurgulayan Murat Yıldırım, İstanbul'a alışan eşiyle birbirlerini sevdiklerini ve ilişkilerinin ilk görüşte aşkın ötesine geçtiğini dile getirdi. İkinci buluşmalarında evlilik teklif ettiğini anlatan Yıldırım, birbirlerini tanıdıkça ve ilgilendikçe sevgilerinin daha da büyüdüğünü ifade etti.