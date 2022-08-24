Murat Yıldırım'dan 'Aziz' açıklaması!

Eylül ayında ikinci sezonuyla ekranlara dönmesi beklenen 'Aziz' dizisi, kanal ve yapımcının ortak kararıyla ekranlara veda etti. Aziz'in vedası ise dizinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Resmi açıklamanın ardınadn Murat Yıldırım da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Aziz dizisinin bitme nedenini açıkladı.

Yaklaşık 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Yıldırım, "Bizleri izleyen herkese teşekkürler. Aziz'in bitme sebebini soranlar için hikayesini tamamlamış olması ve devam senaryosunun kanal dahil kimsenin içine sinmemiş olmasıdır" dedi. Ardından kendisiyle ilgili söylentilere de yanıt veren oyuncu, "Yine atılan bir iftira ile Amerika'dan gelmeyecek olmam değildir. Bazen bir diziyi uzatıp da daha da kötü olmasına sebep vermemek iyidir. Sevgi ile..." ifadelerini kullandı.