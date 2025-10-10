Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, 'Güller ve Günahlar'ı Anlattı: "Her Saniyesinde..."

MURAT YILDIRIM: GÜZEL BİR HİKÂYEYE SAHİBİZ

Güller ve Günahlar uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız bir proje. Güzel bir hikâyeye, güçlü bir ekibe sahibiz. Umarım seyirci de bizim kadar hikâyeyi sahiplenir ve bu dünyanın içine girer, sabırsızlıkla bekliyoruz.



CEMRE BAYSEL: HER SAHNESİNDE DUYGU VAR

Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir hikâyenin izleyiciyle buluşacak olması büyük bir heyecan. Her sahnesinde emek, duygu ve özen var; artık o dünyayı seyircinin keşfetme zamanı geldi.



GÜLENAY KALKAN: CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK

Öncelikle böyle bir projede yer aldığım için mutluyum. Romantik drama tarzında bir dizi. Sırlar, günahlar, aşk ve ihanet… Bütün set ekibiyle birlikte, seyircimize en güzel hikâyeyi sunmak için canla başla çalıştık. Seyircimizle buluşacağız diye çok heyecanlıyım.

EMEL ÇÖLGEÇEN: SOLUKSUZ İZLENECEK

Senaryoyu okurken duyduğum heyecanı ekranda görmek için sabırsızlanıyorum. Soluksuz izlenecek, biliyorum.

OYA UNUSTASI: HİKÂYE HERKESİ ŞAŞIRTACAK

Sürükleyici ve çok katmanlı senaryosuyla ilk dakikadan seyirciyi kendi dünyasına dahil edeceğine emin olduğum dizimiz için çok heyecanlıyım. İlerleyen bölümlerde neler olacağını ben de çok merak ediyorum. Hikayenin evrileceği nokta eminim herkesi çok şaşırtacak.

YADE ARAYICI: EKİP ÇOK TATLI

Çok heyecanlıyım. İlk dizi projem. İzleyicilerin beğenmesi için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ekip çok tatlı ve uyum içinde çalışıyoruz. Ekranda olmayı ve izleyiciyle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.



MİNA AKDİN: İLKİM’İ ÇOK SEVDİM

Heyecanlıyım. İnsanların izlemesini merakla bekliyorum. Özellikle İlkim karakterini oynarken çok heyecanlandım. Umarım seyirci İlkim’i sever; çünkü ben çok sevdim.

BEREN GENÇALP: ÇOK ÖZEL BİR DENEYİM



Böylesine güzel bir projede yer almak ve değerli oyuncularla aynı seti paylaşmak çok özel bir deneyim. Hayal karakterinin benimle hayat bulması bana gerçekten tarifsiz bir mutluluk veriyor. Umarım herkes izlerken aynı heyecanı ve duyguyu hisseder.



KAAN ÇAKIR: KEYİFLİ BİR MACERAYA YELKEN AÇIYORUZ



Güller ve Günahlar çok güzel bir senaryo. Her biri çok değerli oyuncu arkadaşlarımla, reji ekibimiz ve tüm teknik kadromuzla yeni, keyifli bir maceraya yelken açıyoruz.

AHMET SARAÇOĞU: HEYECANIMIZ DORUKTA

Heyecanımız dorukta. İzleyicilerimizin nasıl reaksiyon vereceğini çok merak ediyorum. Biz büyük bir titizlik ve özveriyle çalıştık. Umarım herkesin beğendiği ve izlediği bir proje olur.

SERDAR ORÇİN: HAFTALARDIR BU ANI BEKLİYORUZ

Haftalardır bu anı bekliyoruz desek yeridir. Heyecanım sadece birinci bölümle ilgili değil. Her bölüme seyircinin vereceği tepkiyi merakla bekliyorum. Çünkü her bölümde ayrı bir heyecan ve merak var.

SERDAR ÖZER: ETKİLEYİCİ BİR SENARYO

Güller ve Günahlar benim için özel bir proje. Senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten etkilendim. Şimdi izleyiciyle buluşacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Umarım bizim çekerken hissettiğimiz duygular, seyirciye de geçer.



NESLİHAN ARSLAN: TAM OLMASINI İSTEDİĞİM GİBİ

Herkesin üstüne titizlendiği ve fazlasını katmaya çalıştığı bir işimiz var. Genelde oynamaya çalıştığım karakterler arasında benzerlik olmamasını kovalarım. Şu an üstüne çalıştığım karakter, akıl ve duygusal olarak çok uzağımda. Bu anlamda haliyle tam da olmasını istediğim gibi kendimi zorlayarak çalışmamı sağlıyor. Umarım iyi bir şey ortaya koyabilirim.