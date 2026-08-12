Murat Yıldırım İkinci Kez Baba Oluyor! İman Elbani Doğum İçin Gün Sayıyor

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor! İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Murat Yıldırım İkinci Kez Baba Oluyor! İman Elbani Doğum İçin Gün Sayıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 14:44

Televizyon dünyasının en başarılı ve sevilen aktörlerinden Murat Yıldırım ve zarif eşi İman Elbani şu günlerde ailelerine katılacak yeni üyenin heyecanını yaşıyor. Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları fırtınalar estiren ve ikinci sezon çekimleri için geri sayıma geçen Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım hem iş hem de özel hayatında altın çağını yaşıyor.

Aramıza Katılacak İkinci Bebek İçin Gün Sayıyorlar

2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve örnek gösterilen evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren Murat Yıldırım - İman Elbani çifti ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. 8 Ekim 2022 tarihinde ilk çocukları olan kızları Miray'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk tadan çift yeniden aynı heyecanı yaşıyor. Magazin kulislerinden sızan son bilgilere göre güzel anne adayı İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğu ve doğum için son günlere girdiği öğrenildi.

Miray'a Kardeş Geliyor: Doğum İçin Geri Sayım Başladı

İlk bebekleri Miray'ın doğumuyla büyük bir sevinç yaşayan ve kızıyla geçirdiği anları zaman zaman sosyal medyada takipçileriyle paylaşan ünlü aktör ikinci kez baba olmanın coşkusunu yaşıyor. Çiftin ikinci bebeklerine önümüzdeki günlerde kavuşması beklenirken bebeğin cinsiyeti ve ismi ise şimdiden hayranları tarafından büyük bir merak konusu oldu. Yeni sezon dizi setine çıkmadan önce aile kadrosunu genişletecek olan Yıldırım'ın eşinin yanından bir an olsun ayrılmadığı ve doğum sürecini yakından takip ettiği belirtildi.

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