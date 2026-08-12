Bu da Yaşandı! Tuba Ekinci'nin Tarkan'a "Neden Okul Yaptırmadın?" Çıkışı Tekrar Gündemde

Gecenin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk ile Ayşe Arman üstlenmişti. "En İyi Erkek Şarkıcı" ve "En İyi Şarkı" ödüllerinin sahibi olan Tarkan "Sevdanın Son Vuruşu"nu seslendirdikten sonra sahnede kalmaya devam etti. Tam ödüllerin verileceği sırada Tuğba Ekinci bir anda mikrofonu eline aldı ve yıllarca konuşulacak o soruyu yöneltti: "Hülya Avşar'ın yerine soruyorum. Neden okul yaptırmadın?"

O Sorunun Ucu Hülya Avşar'a Dayanıyordu

Ekinci'nin çıkışı aslında birkaç hafta önce başlayan başka bir magazin tartışmasının devamıydı. Hülya Avşar Kral TV Müzik Ödülleri'nde Tarkan'a ödül vermek için sahneye çıkmış ancak Megastar ödülünü almaya gelmemişti. Bu duruma oldukça öfkelenen Avşar basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tarkan'ı ağır sözlerle eleştirmiş ve "Vergi birincisi mi oldu? Okul mu yaptırdı?" demişti.

Tuğba Ekinci de Altın Kelebek sahnesinde tam olarak bu cümleyi gündeme getirdi. Beklenmedik soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tarkan yaptığı yardımları anlatmanın doğru olmadığını söyledi. "Benim neler yaptığımı bilen biliyor. Bu bir ödül töreni!" diyerek konuyu kapattı ve ödüllerini almadan sahneden ayrıldı. Salondaki eğlenceli hava birkaç saniye içinde yerini buz gibi bir sessizliğe bıraktı.

Yıllar Sonra "Senaryoydu" Dedi

Olayın ardından konuşan Ekinci, Tarkan'ın kendisini yanlış anladığını savundu. Soruyu iyi niyetle yönelttiğini, Megastar'a cevap hakkı vermek istediğini anlattı. Hatta kısa süre sonra Tarkan'ın posterini kıyafetine yapıştırarak gönlünü almaya çalıştı.

Hikâyenin asıl şaşırtıcı bölümüyse yıllar sonra geldi. Ekinci 2022'de yaptığı bir açıklamada sahneye çıkmasının önceden planlanan bir şov olduğunu ileri sürdü. Kendisine bu hareketi yapmasının söylendiğini belirterek olayın senaryolu olduğunu savundu. Böylece 2011'de kendi kararı gibi anlattığı çıkışa bambaşka bir perde arkası ekledi. İddia Ekinci'nin beyanı olarak kaldı ve organizasyon cephesinden açıklamayı doğrulayan bir bilgi paylaşılmadı.

Aradan geçen yıllara rağmen görüntülerin hâlâ şaşkınlık yaratmasının sebebi biraz da bu: Ödül vermek için bekleyen sunucular, neye uğradığını şaşıran Tarkan ve gecenin ortasında açılan "okul yaptırma" dosyası… Gerçekten de Türk magazininde "Bu da yaşandı." dedirten anların sonu gelmiyor.