Murat Yıldırım İçin Sürpriz Kutlama

KRAL TACI DETAYLI PASTA DİKKAT ÇEKTİ

Çekim arasında bir anda başlayan kutlamada, Yıldırım için özel olarak hazırlanan ve üzerinde kral tacı bulunan pasta büyük beğeni topladı. Setin enerjisiyle birleşen zarif tasarım, kutlamaya şıklık ve neşe kattı.

SETTE KAHKAHA DOLU ANLAR

Aşk, ihanet ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken dizinin ekibi, kısa bir mola vererek doğum günü coşkusunu birlikte yaşadı. Pasta kesiminin ardından kahkahalar yükselirken, ekip arkadaşları bu özel anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.



NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de