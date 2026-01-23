Murat Ünalmış’ın Acı Günü

Murat Ünalmış teyzesini kaybetti! Ünlü oyuncu Murat Ünalmış acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Ünalmış’ın duygu dolu veda mesajı ve detaylar...

Murat Ünalmış’ın Acı Günü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-01-2026 13:48

Son olarak yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı üzücü bir paylaşımla teyzesinin vefat ettiğini duyurdu.

"Mekanın Cennet Olsun"

Ünalmış, aile büyüğünün kaybını derin bir kederle karşılarken, taziye mesajını Instagram hesabı üzerinden şu duygusal sözlerle paylaştı:

"Canım teyzemi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Rabbim yattığın yeri nurla doldursun, ebedi hayatında huzur versin. Mekânın cennet olsun."

Takipçilerinden Taziye Mesajları Yağdı

Ünalmış'ın bu paylaşımının ardından, hem sanat dünyasından dostları hem de binlerce takipçisi başsağlığı mesajlarıyla oyuncuya destek oldu. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun acısını paylaşarak "Sabırlar dileriz", "Mekanı cennet olsun" yorumlarında bulundu.

Sakin özel hayatı ve ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen Murat Ünalmış, bu zor gününde ailesiyle bir araya gelmek üzere çekimlerine/programına kısa bir ara verdi.

