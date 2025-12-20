Murat Övüç Tutuklandı!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtülü videosu nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. Övüç'ün "şaka yaptım" savunması serbest kalmasına yetmedi.

Yayın Tarihi : 20-12-2025 17:19

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Övüç, paylaştığı bir video nedeniyle yargılandığı davada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başörtüsü takarak çektiği videonun kamuoyunda büyük tepki toplamasının ardından başlatılan hukuki süreçte, mahkeme "kaçma şüphesi ve suçun niteliği" gibi gerekçelerle fenomen hakkında tutuklama kararı verdi.

Operasyon ve Adli Süreç

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Suçlama: Türk Ceza Kanunu kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçu.

  • Karar: Nöbetçi sulh ceza hakimliği, yapılan savunmaları yeterli bulmayarak Murat Övüç'ün tutuklu yargılanmasına hükmetti.

"Şaka Amaçlı Yaptım" Savunması Yetmedi

Daha önce emniyette verdiği ifadesinde videonun bir hakaret amacı taşımadığını savunan Övüç, kendini şu sözlerle savunmuştu:

"Videoyu uçakta bulunduğum sırada çektim. Omzumdaki şalı başıma örterek, ‘ne mi yapsam yakışır kız, bak buyur’ dedim. Sadece şaka amaçlı yaptım. Ben de inançlı bir aileden geliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Ancak mahkeme heyeti, paylaşımın toplumsal hassasiyetleri zedelediği ve halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırttığı kanaatine vararak tutuklama yoluna gitti.

