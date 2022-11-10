‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ filmi sete çıktı!

TUVANA TÜRKAY KADROYA KATILDI

Uzun süren hazırlık döneminin ardından geçtiğimiz günlerde Murat Göğebakan’ı ünlü oyuncu Burak Sevinç’in canlandıracağının açıklanmasının ardından, Sevinç’e eşlik edecek rol arkadaşı da belli oldu.

Tuvana Türkay, filmde Selma karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.

Filmde Göğebakan’ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna, eşine vedası anlatılacak.

‘Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı’ 2023’ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak!