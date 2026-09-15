Krem Rengi Şıklık! Demet Özdemir Katıldığı Davette Göz Doldurdu

Türk televizyon ve sinema dünyasının stil ikonu oyuncularından Demet Özdemir katıldığı son davette tercih ettiği iddialı kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her giydiği ve tercih ettiği her tarzla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu şıklığı ve zarafetiyle davetin en çok konuşulan ismi oldu.

Krem Rengi Takımıyla Şıklık Yarışı

Katıldığı özel organizasyonda duru güzelliği ve stiliyle göz kamaştıran Demet Özdemir tercihini baştan aşağı krem rengi bir takımdan yana kullandı. Hem modern hem de son derece şık bir siluet çizen ünlü oyuncu davet boyunca basının ve davetlilerin ilgi odağı haline geldi. Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan bu tarz moda severlerden tam not aldı.

En Dikkat Çeken Detay: Yere Kadar Uzanan Ceket

Demet Özdemir'in davet şıklığında şüphesiz en çok konuşulan ve stiline ezber bozan bir hava katan unsur ise giydiği ceketi oldu. Klasik ceket tasarımlarının dışına çıkan güzel oyuncu ayaklarına kadar uzanan ekstra uzun kesim ceketiyle ezber bozdu. Cesur ve sıra dışı ceket tercihiyle podyumları aratmayan bir şıklık sergileyen Özdemir moda dünyasında yeni bir trendin de sinyallerini verdi.

Ünlü oyuncunun davetten paylaşılan kareleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.