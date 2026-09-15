Kızılcık Şerbeti'nde Çimen Değişimi! Asena Keskinci'den Setten İlk Pozlar Geldi

Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti beşinci sezonuyla yayın hayatına dönmeye hazırlanıyor. Yapımını Gold Film'in yapımcılığını usta yapımcı Faruk Turgut'un üstlendiği dizinin kadrosuna son olarak genç kuşağın dikkat çeken ve yetenekli oyuncularından Asena Keskinci katıldı. Cuma günü 5. sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Asena Keskinci'nin setten ilk kareleri basına yansıdı.

Kıvılcım'ın Kızı Çimen Karakteriyle Ekrana Dönüyor

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ve Emre Dinler'in paylaştığı dev kadrolu dizide Asena Keskinci, Kıvılcım'ın kızı Çimen karakterine hayat verecek.

Sürprizlerle ve yeni çatışmalarla dolu 5. sezonda Çimen rolünü devralan genç yıldızın setten paylaşılan ilk fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görerek dizinin hayranları arasında merak uyandırdı.

18 Eylül Cuma Günü Ekrana Dönüyor

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Özgür Sevimli'nin oturduğu Kızılcık Şerbeti 18 Eylül Cuma akşamı yeni sezonuyla Show TV ekranlarında yayın maratonuna kaldığı yerden devam edecek. Yenilenen kadrosu ve derinleşen hikayesiyle dizi Cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımı olmaya aday görünüyor.