Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Aşk Dolu Kutlama: "Varlığına Bin Şükür!"

Magazin dünyasının birbirine en çok yakıştırılan çiftlerinden Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya, romantik bir kutlamayla gündeme geldi. "Cennetin Çocukları" dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Özgü Kaya, 29. yaş gününü sevgilisiyle baş başa, deniz kenarında kutladı.

Deniz Kenarında Romantik Pozlar

Geçtiğimiz yazdan bu yana doludizgin bir aşk yaşayan ikili, özel günlerini huzurlu bir atmosferde geçirmeyi tercih etti. Murat Dalkılıç, sevgilisiyle birlikte çekilen aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı:

Şükür Dolu Mesaj: Ünlü şarkıcı, Özgü Kaya ile olan fotoğraflarının altına kalp emojisiyle birlikte "Varlığına bin şükür❤️" notunu düştü.

Nikah Masası Yakın mı? Çevresindekiler tarafından oldukça mutlu görünen ve uyumlarıyla dikkat çeken çiftin ilişkisinin evliliğe doğru gittiği magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

29. Yaş Heyecanı: Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Özgü Kaya’nın mutluluğu ise paylaşılan fotoğraflara yansıdı.

Takipçilerden Beğeni Yağmuru

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, her iki ismin hayranlarından da tebrik mesajları gecikmedi. "En sevdiğimiz çift", "Çok yakışıyorsunuz" ve "Mutluluğunuz daim olsun" yorumları dikkat çekti.