Murat Dalkılıç Özgü Kaya'nın Babasıyla Sahne Almak İstiyor

Murat Dalkılıç, 18 Eylül'deki İzmir konserinde sevgilisi Özgü Kaya'nın babasıyla sahneye çıkıp Ahmet Kaya şarkıları söylemek istediğini açıkladı.

Murat Dalkılıç Özgü Kaya'nın Babasıyla Sahne Almak İstiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2026 15:36

Murat Dalkılıç 18 Eylül'de İzmir'de vereceği konser öncesinde takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Sahne performansları ve hit parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden başarılı sanatçı yaklaşan konser için hazırlıklarını sürdürürken hayranlarına özel bir sürpriz hazırladığını duyurdu. Uzun süredir oyuncu Özgü Kaya ile birliktelik yaşayan ünlü şarkıcı sahnesinde müstakbel kayınpederini ağırlamak istediğini açıkladı.

İzmir Sahnesinde Ahmet Kaya Şarkıları

Ege dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Dalkılıç konser repertuvarına alışılmışın dışında bir dokunuş eklemeyi hedefliyor. Kendi pop şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerine de yer vermek isteyen şarkıcı, sevgilisi Özgü Kaya’nın babasıyla aynı mikrofonu paylaşmayı amaçlıyor. Konser gecesinde usta sanatçı Ahmet Kaya’nın klasikleşmiş bestelerini birlikte seslendirme niyetinde olan müzisyen bu özel performansla dinleyicilerine sürpriz bir düet sunmayı planlıyor.

"Kayınpederimi İkna Edin" Çağrısı

Sürpriz projesini hayata geçirmek için harekete geçen ünlü popçu sevgilisinin babasını ikna etmekte zorlanınca çareyi dinleyicilerinden yardım istemekte buldu. Sosyal medya platformundaki kişisel hesabından takipçilerine seslenen müzisyen esprili bir dille destek talebinde bulundu. Dalkılıç yayımladığı mesajda, "Kayınpederimi ikna edebilirsem onunla Ahmet Kaya şarkıları söyleyeceğim. Yardım edin" ifadelerini kullanarak sevenlerini ikna sürecine dahil etti. Sanatçının bu samimi ve eğlenceli çağrısı kısa sürede dijital mecralarda geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Paylaşımın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Özgü Kaya’nın babasına çağrıda bulunan esprili yorumlar yazarak ikiliyi sahnede birlikte görme isteklerini dile getirdi. Sanat dünyasında uyumlu beraberlikleriyle bilinen Dalkılıç ile Kaya çiftinin aile bağlarını yansıtan bu diyalog takipçilerden tam not aldı. 18 Eylül akşamı gerçekleşecek konserde müstakbel kayınpederin sahneye çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken ünlü şarkıcı konser provalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

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