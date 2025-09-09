Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın aşkı belgelendi

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya sonunda aşk iddialarını doğruladı. İkilinin uzun süredir konuşulan birlikteliği, geçtiğimiz akşam belgelerle netlik kazandı. Çift, arkadaşları Ege Kökenli ile birlikte yemek yedi. Yemek sonrası mekândan el ele çıkan Dalkılıç ve Kaya, basın mensuplarına yakalandı.

El Ele İlk Görüntü

Mekân çıkışında gazetecilerin kapıda beklediğini gören Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya’nın elini tutarak ilişkilerini adeta ilan etti. Kaya, basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi. Ancak Dalkılıç, “Daha sonra uzun uzun konuşuruz” diyerek ilişkilerinin ilerleyen günlerde gündeme daha çok geleceğinin sinyalini verdi.

İlişkileri 4 Ay Önce Başladı

Yakın çevrelerinden öğrenilen bilgiye göre çift, yaklaşık 4 ay önce aşk yaşamaya başladı. İkilinin yaz boyunca Kuşadası’nda 2 ay tatil yaptığı ortaya çıktı. Tatilde birbirlerine daha da yakınlaşan çiftin ilişkilerini ciddiye aldığı konuşuluyor.

Murat Dalkılıç’tan Sağlık Açıklaması

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 11’inci kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç, sağlık durumu hakkında da konuştu. Doğuştan gelen kemik problemi nedeniyle uzun süredir operasyonlar geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı, “Hâlâ bir değişiklik yok, doktorlarla sürekli istişare ediyoruz” dedi.

Magazin Dünyasında Yeni Çift

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya aşkı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ilerleyen günlerde birlikte yapacakları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları, hayranları tarafından merakla bekleniyor.