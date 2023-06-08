Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler'in oyununa geldi!

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in yanında iken yaptığı telefon konuşmasıyla sosyal medyada büyük bir ilgi uyandırdı. Konuşmasında şaşırtıcı detaylar yer alan Yenenler, bu anları 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaşarak gündeme oturdu.

Telefon görüşmesinde Murat Dalkılıç'ı arayan Berfu Yenenler, "Eser'e ulaşamadım. O da demişti ki Murat'la olacağız. Hala da ulaşamıyorum. Seninle mi?" diye sordu. Dalkılıç ise arkadaşını ele vermek istemeyerek, "Biraz geç yattık ya. Evet, evet, bende kaldı. İçeride uyuyor. Ben ona söylerim" şeklinde yanıt verdi.

Berfu Yenenler, "Onu uyandırabilir misin?" sorusu üzerine ise Dalkılıç'ın verdiği yanıtlarla panikledi. Dalkılıç, "Ya kızım deli misin? Benimle beraber. Ne olacak" diyerek peş peşe yalanlar söyledi. Bu şaşırtıcı anları yaşayan Yenenler, telefondaki tartışmayı büyük bir şaşkınlıkla sonlandırarak "Erkekler kapatılsın" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler, bu olayı sosyal medya hesabından paylaşarak ilgi odağı oldu. "Erkek örgütlenmesi" notunu eklediği paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Konuyla ilgili yorum yapan Murat Dalkılıç ise "Abi yolda insanlar yüzüme yüzüme gülüyor" şeklinde espriyle karşılık verdi.

Berfu Yenenler'in ilginç telefon konuşması, ünlü isimler arasındaki samimi ilişkileri ve espri dolu anları gün yüzüne çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlülerin özel hayatlarına dair bu tür paylaşımları merakla takip ediyor ve eğlenceli yorumlar yaparak etkileşimde bulunuyorlar.

Berfu Yenenler'in samimi ve esprili paylaşımları, takipçileriyle olan bağını güçlendiriyor ve onlara keyifli anlar yaşatıyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bu olay, geniş bir kitle tarafından konuşulmaya devam ediyor ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenlere neşeli bir mola sağlıyor.