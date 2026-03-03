Murat Dalkılıç 13. Kez Bıçak Altına Yattı: "İnşallah Bu Mesele Ebediyen Bitecek"

Murat Dalkılıç kaç kez burun ameliyatı oldu? Murat Dalkılıç'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü şarkıcının 13. operasyonu sonrası yaptığı duygusal açıklama ve iyileşme sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

Murat Dalkılıç 13. Kez Bıçak Altına Yattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-03-2026 17:13

Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Dalkılıç, uzun yıllardır mücadele ettiği burun operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce tam 12 kez operasyon geçiren ve bu durumun estetik değil, ciddi bir sağlık zorunluluğu olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, 13. ameliyatını başarıyla tamamladı.

 "Kendime Yeni Gelebiliyorum"

Ameliyat sonrası hastane odasından bir paylaşım yaparak takipçilerini bilgilendiren Dalkılıç, sağlık durumuyla ilgili umut dolu bir mesaj verdi. Kendisine gelen binlerce "geçmiş olsun" mesajına teşekkür eden ünlü sanatçı, süreci şu sözlerle anlattı:

"Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz."

13 Ameliyatın Ardındaki Zorlu Süreç

Murat Dalkılıç, daha önceki açıklamalarında burun kemiğindeki genetik bir sorun ve doku kaybı nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti. Her operasyonun ardından yaşadığı komplikasyonlar sanatçıyı yeniden ameliyat masasına yatmak zorunda bırakmıştı. Bu kez doktorunun verdiği olumlu sinyaller, hem Dalkılıç hem de hayranları için büyük bir moral kaynağı oldu.

 İyileşme Süreci Başladı

Ameliyatın ardından bir süre dinlenmeye çekilen başarılı şarkıcı, tam olarak iyileşene kadar sahnelere ve yoğun iş temposuna ara verecek. Hayranları, sanatçının bu son operasyonla kalıcı bir sağlığa kavuşmasını bekliyor.

Benzer Haberler
62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı: 62'lik Biricik Suden’den Yaşlılık Mesajı: "Ahh Ah Zor Vallahi!"
Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj
Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Cephesinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Cephesinde "Ayrılık" İddiası: 10 Yıllık Yuva Çatırdıyor mu?
Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’a Eylül Lize Kandemir’den Demet Akalın’a "Zarif" Yanıt: Polemik Kapısı Kapandı!
Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf: Burçin Terzioğlu’ndan Dünya Rekoru Tadında İtiraf: "Türkiye’de Başka Örneğim Yok!"
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
  • 02-03-2026 10:11

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!
  • 27-02-2026 09:07

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf:
  • 03-03-2026 10:02

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.
  • 26-02-2026 18:39

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.