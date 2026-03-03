Murat Dalkılıç 13. Kez Bıçak Altına Yattı: "İnşallah Bu Mesele Ebediyen Bitecek"

Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Dalkılıç, uzun yıllardır mücadele ettiği burun operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce tam 12 kez operasyon geçiren ve bu durumun estetik değil, ciddi bir sağlık zorunluluğu olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, 13. ameliyatını başarıyla tamamladı.

"Kendime Yeni Gelebiliyorum"

Ameliyat sonrası hastane odasından bir paylaşım yaparak takipçilerini bilgilendiren Dalkılıç, sağlık durumuyla ilgili umut dolu bir mesaj verdi. Kendisine gelen binlerce "geçmiş olsun" mesajına teşekkür eden ünlü sanatçı, süreci şu sözlerle anlattı:

"Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum dün güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz."

13 Ameliyatın Ardındaki Zorlu Süreç

Murat Dalkılıç, daha önceki açıklamalarında burun kemiğindeki genetik bir sorun ve doku kaybı nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti. Her operasyonun ardından yaşadığı komplikasyonlar sanatçıyı yeniden ameliyat masasına yatmak zorunda bırakmıştı. Bu kez doktorunun verdiği olumlu sinyaller, hem Dalkılıç hem de hayranları için büyük bir moral kaynağı oldu.

İyileşme Süreci Başladı

Ameliyatın ardından bir süre dinlenmeye çekilen başarılı şarkıcı, tam olarak iyileşene kadar sahnelere ve yoğun iş temposuna ara verecek. Hayranları, sanatçının bu son operasyonla kalıcı bir sağlığa kavuşmasını bekliyor.