Murat Cemcir'in Sağlık Durumu Hakkında Hastaneden Açıklama: "Divertikül kanaması ile..."

Düğün Dernek, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi popüler projelerle tanınan ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sevenlerini korkuttu. Geçen çarşamba günü evde rahatsızlanarak ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Cemcir'in iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Tedavisi halen yoğun bakımda süren oyuncunun sağlık durumuyla ilgili hastaneden resmi bir açıklama yapıldı.

Divertikül Kanamasıyla Müdahale Edildi

Hastaneden yapılan açıklamada, Murat Cemcir'in rahatsızlığına dair detay verildi:

"Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı."

Tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilen ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve bugün (Salı günü) yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği bildirildi.