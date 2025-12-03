Murat Cemcir Yoğun Bakımdan Çıktı! Hastaneden Sevindirici Açıklama

İç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Murat Cemcir, normal odaya alındı. Hastane, Cemcir'in genel sağlık durumunun stabil olduğunu ve iyiye gittiğini açıkladı.

Yayın Tarihi : 03-12-2025 12:03

İç kanama teşhisiyle geçtiğimiz hafta yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir’in sağlık durumunda sevindirici bir gelişme yaşandı. 49 yaşındaki oyuncunun tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, Cemcir’in yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı ve genel sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

İç Kanama Teşhisiyle Tedavi Altına Alınmıştı

Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanmasının ardından Maslak'ta özel bir hastanenin acil servisine kaldırılmış ve burada geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

Hastaneden Yapılan Detaylı Açıklama

Tedavi sürecine ilişkin hastaneden yapılan yazılı açıklamada şu detaylara yer verildi:

  • Başvuru Nedeni: "Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur."

  • Tedavi Süreci: "Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır."

  • Kanama Kontrolü: "Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır."

  • Son Durum: "Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir."

Açıklama, ünlü oyuncunun sağlığıyla ilgili endişelenen hayranlarına büyük bir rahatlama yaşattı.

