Murat Cemcir İç Kanama Sonrası İlk Kez Konuştu: "Merhaba İkinci Hayat"

İç kanama nedeniyle 3 gün yoğun bakımda kalan oyuncu Murat Cemcir, taburcu olduktan sonra ilk açıklamasını yaptı. Cemcir, 72 saatin ömrünün en uzun saatleri olduğunu belirterek, yaşadığı süreci "Merhaba 2. hayat" sözleriyle özetledi ve kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Murat Cemcir İç Kanama Sonrası İlk Kez Konuştu:
Yayın Tarihi : 12-12-2025 15:00

İç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu Murat Cemcir, zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu olarak evde dinlenmeye çekildi. Cemcir, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımla yaşadıklarını ve duygularını anlattı.

Yoğun Bakımdaki 72 Saat

Çalgı Çengi, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi popüler yapımlardaki rolleriyle tanınan 49 yaşındaki oyuncu, iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve kritik bir süreç geçirmişti. Murat Cemcir, yaşadığı o zor anları şu sözlerle özetledi:

"3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi... Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastanesi personeline teşekkür ediyorum."

"Allah Korumuş" ve "Merhaba 2. Hayat"

Sağlık sorunlarını atlatan ve evde istirahat evresine geçen Cemcir, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek bu durumu "ikinci hayat" olarak nitelendirdi ve yaşadığı mucizeyi vurguladı:

"Merhaba 2. hayat. [...] Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu..."

Cemcir, ailesine, akrabalarına, tüm geçmiş olsun dileklerini iletenlere ve gönülden dua eden herkese şükranlarını sunduğunu belirterek, yanında olan refakatçilerine de teşekkür etti.

