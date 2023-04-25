Murat Boz'u sarsan ölüm haberi!

Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyordu ancak minik Sıla'dan acı haber geldi. Yoğun bakıma kaldırılan Sıla, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Sıla'nın vefatı dolayısıyla büyük bir üzüntü yaşayan şarkıcı, kahreden haberi bir video ile duyurdu.





''SILA'MIZ MELEK OLDU''



Konuşmakta güçlük çeken Murat Boz, Sıla'nın ailesiyle iletişimde olduğunu söyledi. ''Keşke daha önce haberim olsaydı'' diyen ünlü isim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: