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Gecce Magazin Haberleri

Murat Boz'u sarsan ölüm haberi!

Murat Boz, vefat eden hayranı Sıla’nın son isteğini yerine getiremediği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Murat Boz'u sarsan ölüm haberi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2023 12:49

Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyordu ancak minik Sıla'dan acı haber geldi.  Yoğun bakıma kaldırılan Sıla, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Sıla'nın vefatı dolayısıyla büyük bir üzüntü yaşayan şarkıcı, kahreden haberi bir video ile duyurdu.

 

''SILA'MIZ MELEK OLDU''

Konuşmakta güçlük çeken Murat Boz, Sıla'nın ailesiyle iletişimde olduğunu söyledi. ''Keşke daha önce haberim olsaydı'' diyen ünlü isim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Benim çok zor bir video. Sıla'nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla'mız melek oldu. Allah rahmet eylesin.  Diyecek bir şey bulamıyorum."

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