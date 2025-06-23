Murat Boz’dan samimi itiraf: Hayatımı değiştiren karar

Murat Boz, maddi zorluklar nedeniyle üniversite eğitimini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Hayatındaki kırılma anını ilk kez anlattı.

Murat Boz’dan samimi itiraf: Hayatımı değiştiren karar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2025 13:34

Ünlü şarkıcı Murat Boz, özel hayatından kariyerine uzanan süreçte yaşadığı zorlukları ilk kez bir televizyon programında samimi bir şekilde paylaştı. Sunuculuğunu Narmin Balayeva’nın üstlendiği “Poster” programına konuk olan Boz, hayatındaki önemli kırılma anını ve aldığı zor kararı anlattı. Bu itiraf, sevenlerini derinden etkiledi.

Üniversite Yıllarında Zor Günler

Başarılı sanatçı, üniversite yıllarında karşılaştığı maddi güçlükleri dile getirdi. İki üniversiteye aynı anda devam ettiğini belirten Murat Boz, burslu okumasına rağmen eğitimini sürdüremediğini açıkladı. Maddi nedenlerden dolayı eğitimi bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Boz, “Üniversiteye dereceyle girdim, burs aldım. Fakat öyle bir noktaya geldim ki devam zorunluluğu vardı. Ya çalışmaya devam edecektim ya da okula… Ben çalışmayı seçtim ve okulu dondurdum. Çünkü devam etmem mümkün değildi” dedi.

Hayatında Kırılma Noktası

Boz, kariyer yolculuğunda bu kararın büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Bu iş aşkından dolayı bursumu yaktım” diyen ünlü şarkıcı, o dönemde yaşadığı zorlukların kendisini bugünlere taşıdığını dile getirdi. Zor kararlar alarak hayallerinden vazgeçmeyen Boz, azmiyle hayranlarına örnek oluyor.

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