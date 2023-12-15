Murat Boz'dan meme itirafı: Sütyen teklifi...

Ünlü pop yıldızı Murat Boz bir dönem aldığı kilolarla gündem olmuştu. Şarkıcının yaz tatilinde teknede çekilen bir fotoğrafı günlerce magazin sayfalarını süslemiş ve tartışma konusu olmuştu. Fotoğrafta görülen Boz'un büyüyen memelerine sosyal medyada yapılan photoshop'larla alay edilmişti.



Murat Boz bu olayların üzerine kısa bir süre içinde ağır bir çalışmanın içerisine girerek hemen toparlanmıştı. Ağır bir spor programı uygulayan şarkıcı bu fotoğrafı unutturmak için bu kez kaslı görüntüsüyle kameralara poz vermişti. O günden sonra da formuna har daim dikkat eden Boz bir daha öyle bir görüntü vermedi.



Yıllar sonra o dönemde çokça konuşulan kilolu fotoğrafı şarkıcının konuk olduğu bir Youtube programında yeniden önüne getirildi. O dönemde yaşadıklarını esprili bir dille anlatan Murat Boz bir de itirafta bulundu. Şarkıcı, “O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Ben o dönem bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı" diye konuştu.



Ayrıca Boz, "Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem teklifi kabul ederimdim" diyerek herkesi şaşırttı.