Murat Boz'dan hayranlarına müjde!

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Girne'de bulunan lüks bir otelde sahne almadan önce muhabirlerin sorularını yanıtladı. Boz, son albümünden iki parçayı kliplendireceğini müjdeleyerek hayranlarını sevindirdi. Şarkıcı, "Yeni kliplerimiz çok yakında geliyor, üzerinde titizlikle çalıştık ve dinleyicilerimizin beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Yıllar sonra Harbiye’de konser vereceğini açıklayan Murat Boz, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nin kendisi için her zaman özel bir mekân olduğunu vurguladı. Boz, “Çok özledim, 26 Eylül akşamı misafirlerimize güzel sürprizlerimiz olacak” diye konuşarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacağını belirtti.

Murat Boz'un Harbiye Açıkhava'da vereceği konser, müzikseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.