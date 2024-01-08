Murat Boz'dan Hadise'ye sürpriz: 'Burdayım Aşkım'

Hadise'nin konserinde Murat Boz sürprizi yaşandı. Birden sahneye çıkan Boz, güzel şarkıcının 'Nerdesin Aşkım?' sorusuna 'Burdayım aşkım' yanıtını verdi. İşte o anlar

Murat Boz'dan Hadise'ye sürpriz: 'Burdayım Aşkım'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2024 09:16

Hadise ile Murat Boz, New York'ta ortak bir konser verdi. Peş peşe sahne alan ikili dinlemeye gelenleri coşturdu. Konserde ilginç bir de olay yaşandı. Sahne sırası Hadise'deydi. Güzel şarkıcı, "Nerdesin Aşkım" isimli şarkısını seslendirdiği sırada sahneye birden Murat Boz çıktı. Hadise'ye sürpriz yapan Boz, güzel şarkının 'Nerdesin Aşkım?' sözlerine karşılık 'Burdayım aşkım' yanıtı verdi.

Sahnede oldukça samimi bir şekilde dans eden ikili şarkıyı da birlikte seslendirdi. O anlarda seyiciler çığlıklar atarak ünlü isimlere destek verdi.

Murat Boz, Hadise'ye yaptığı bu sürprizin görüntülerini de Instagram sayfasından paylaştı. Başrılı popçu paylaşımına ise şu notu düştü:

"Dedi: Nerdesin ? Dedim: Burdayım!"

 

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