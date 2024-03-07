Murat Boz'dan doğum günü sürprizi

Murat Boz, doğum gününde yeni albümü “3” ü sevenlerinin beğenisine sundu.

Murat Boz'dan doğum günü sürprizi
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 07-03-2024 12:40

Ünlü şarkıcı Murat Boz, doğum gününde müjdeli bir haberle sevenlerinin karşısına çıktı. Yeni albümü "3"ü müzikseverlerin beğenisine sunan Boz, içerisinde birbirinden etkileyici şarkılar barındıran albümüyle uzun süredir beklenen bir eseri hayranlarıyla buluşturmuş oldu.

"Çok Sevdik" adlı iddialı şarkısına Amerika'da klip çeken Murat Boz, bu şarkıyla birlikte diğer eserlerini de dinleyicilerinin beğenisine sundu. Emrah Karakuyu'ya ait sözleri ve müziği, Ozan Bayraşa'nın aranjesiyle hazırlanan "Çok Sevdik" şarkısının klibinin yönetmenliğini Ecem Lawton üstlendi. ABD'de tamamlanan çekimler, görsel öğeleri ve çekim kalitesiyle dikkat çekiyor.

"Çok Sevdik" isimli şarkının ve klibin tüm dijital platformlarda yerini almasının ardından, Murat Boz'un "3" albümündeki diğer şarkılar da lirik videolar halinde dinlenebilecek. Bu albümle birlikte uzun süredir albüm hasreti çeken hayranlarına müjdeyi veren Murat Boz, yeni eserleriyle dinleyicilerini etkilemeye devam ediyor.

Boz Productions & DMC ortaklığıyla müzikseverlerin beğenisine sunulan "3" albümünde ünlü sanatçı, birbirinden değerli isimlerle çalışarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

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