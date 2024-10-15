Murat Boz'dan Diyarbakır konserindeki olayla ilgili ilk yorum

Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da verdiği konser sırasında yüzüne yabancı bir cisim fırlatılmasıyla gündeme gelmişti. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Murat Boz'dan konuyla ilgili ilk açıklama, yakın dostu Seda Bakan’ın filminin galasında geldi.

Galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz, yüzüne fırlatılan cisimle ilgili "Büyütülecek bir şey yok" diyerek olayı fazla önemsemediğini ifade etti. Ünlü şarkıcı, konuyu kapatarak hayranlarına destekleri için teşekkür etti ve bu tür olayların konser enerjisini bozmadığını belirtti.

Seda Bakan’ın filminin galasına katılarak dostuna destek veren Boz, hayranlarının kendisine gösterdiği ilgiden de memnun kaldığını dile getirdi.