Murat Boz’dan aşk hakkında samimi itiraf: “Bu iş biraz enerji işi”

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da verdiği konser sırasında yaşadığı talihsiz olayla gündeme gelen ünlü şarkıcı Murat Boz, bu kez aşka dair samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Yüzüne çakmak fırlatılmasının ardından moralini bozmayan Boz, önceki akşam yakın arkadaşı Seda Bakan’ın rol aldığı yeni projenin galasına katıldı.

Galada, Hadise de dahil olmak üzere birçok ünlü isimle birlikte basının karşısına çıkan Murat Boz, muhabirlerin sorduğu soruları yanıtlarken aşka bakışını da paylaştı. “Sevgili için aradığınız kriterler nelerdir?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Boz, “Bu iş biraz enerji işi. Karşılıklı olarak birbirini tanıma süreci önemli. Gönlü güzel olsun, gerisi birlikte yapılır. Yeter ki aynı yolda yürümeye karar verelim,” ifadelerini kullandı.

Aşk ve ilişkilere dair derin düşünceleriyle dikkat çeken Boz, hayranlarına duygusal bir mesaj da vermiş oldu. Galada neşeli ve enerjik tavırlarıyla göz dolduran başarılı şarkıcı, Seda Bakan’ın yeni projesine destek olmayı da ihmal etmedi.