Murat Boz, Zeytin Ağacı filminin galasına neden katılmadı?

Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezon tanıtım çalışmalarında yer almayan Murat Boz galaya da katılmadı. Peki ama neden? İşte Murat Boz'un 'Zeytin Ağacı' tanıtımında yer almamasının perde arkası...

Murat Boz, Zeytin Ağacı filminin galasına neden katılmadı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2024 17:46

Murat Boz’un 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezon tanıtım çalışmalarında yer almaması dikkat çekti. Başarılı şarkıcılığının yanı sıra oyunculukta da adından söz ettiren yakışıklı popçu, tanıtım gecesinde bulunmadı. Tuba Büyüküstün, Boz'un yokluğuyla ilgili olarak “Murat’ın şu anda konseri var, Serkan’ın (Altunorak) da Amerika’da olması gerekiyordu” açıklamasını yapmıştı. Ancak bu bilginin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Boz’un, tanıtım gecesi akşamında konserinin olmadığı ve ilerleyen saatlerde Çeşme'deki Boop adlı mekana gittiği öğrenildi. Peki, neden ünlü popçu tanıtım röportajlarına katılmadı ve galada yer almadı? Kulislerden sızan bilgilere göre, Murat Boz, ikinci sezonda sahnelerinin az olmasına rağmen rolüne devam etti. Ancak çektiği bazı sahnelerin montaj sırasında çıkarıldığını öğrenince büyük hayal kırıklığına uğradı ve promosyon çalışmalarına katılmak istemedi. Bu sebeple de galaya gitmedi.

Murat Boz’un bugün, diziye ait ekip arkadaşlarıyla değil, tek başına olan bir fotoğrafını paylaşması da oldukça konuşuldu. Ünlü popçu, 28 Temmuz 2022'de yayınlanan ilk sezondaki tüm etkinliklere katılmış ve ekip arkadaşlarıyla sık sık özel buluşmalarda bir araya gelmişti. Ancak bu sezon yaşanan gelişmeler, Boz’un diziyle ilgili tanıtım çalışmalarına katılmamasına neden oldu.

Murat Boz’un hayranları, ünlü popçunun bu kararına saygı duyarken, 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonunu merakla bekliyor.

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