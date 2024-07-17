Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu'ndan kas şov

Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu yaptıklarıyla paylaşımlarıyla adeta kaslarını yarıştırdı. İşte o görüntüler...

Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu'ndan kas şov
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2024 10:35

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu hız kazanırken, ünlüler de tatil fotoğraflarıyla sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Murat Boz ve başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu, çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topladı.44 yaşındaki Murat Boz ve 45 yaşındaki Rıza Kocaoğlu, plajda çektirdikleri kaslı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak adeta bir kas yarışına girdiler. Fit vücutları ve belirgin kaslarıyla dikkat çeken ikili, takipçilerini kendilerine hayran bıraktı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Boz ve Kocaoğlu'nun bu paylaşımlarını "kas şov" olarak nitelendirirken, ikilinin tatildeki bu halleri büyük ilgi gördü. Kadınların diyetle zayıflamaya, erkeklerin ise sporla kas yapmaya başladığı yaz döneminde, ünlülerin fit görünümleri de plajlarda göz dolduruyor.

Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu'nun bu kaslı pozları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları tarafından olumlu yorumlar aldı. İkilinin bu yarışının devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

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