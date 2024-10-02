Murat Boz ve Pedro Alonso İstanbul’da bir araya geldi

Murat Boz, La Casa de Papel dizisinde 'Berlin' karakterine hayat veren İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro ile bir araya geldi.

Murat Boz ve Pedro Alonso İstanbul’da bir araya geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2024 09:28

Ünlü şarkıcı Murat Boz, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinde 'Berlin' karakterine hayat veren İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro ile İstanbul'da buluştu. Bir süredir İstanbul'da bir proje için bulunan 53 yaşındaki Pedro Alonso, Türk dostlarıyla zaman geçirirken sık sık İstanbul sokaklarında görüntüleniyor.

Pedro Alonso ile bir araya gelen Murat Boz, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaştı. Boz, Instagram'da paylaştığı karede La Casa de Papel dizisinin sevilen karakteri 'Berlin' ile olan buluşmasını takipçileriyle paylaşarak büyük beğeni topladı.

Pedro Alonso, Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok sevdiğini sık sık dile getiriyor ve fırsat buldukça İstanbul’a gelerek Türk arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

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