Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladı

Murat Boz, Selim Akar'ın YouTube programına konuk oldu. Uzun süredir yalnız olan ünlü şarkıcı, dijital platformda yayınlanan 'Zeytin Ağacı' dizisinde birlikte rol aldığı ve cesur sahneler çektiği Tuba Büyüküstün ile ilgili çıkan "Sevgili miydiniz?" sorusunu yanıtladı.

Yakışıklı popçu, "Bu sahneler tabii ki kolay değildi. Orada yönetmenimiz Burcu ve Tuba'dan destek aldım. Benim için de kolay bir şey değildi. İkisi de bana çok destek oldu. O sahnede aslında yalnız değilsiniz, etrafınızda bütün set ekibi var" dedi.

"Demek ki iyi oynamışız, bu anlaşılıyor. Tuba ile hiçbir zaman sevgili olmadık. Biz çok iyi iki arkadaşız, çok iyi dostuz ve hatta çok iyi sırdaşız. Tuba'yı çok severim. Aramızda hiçbir zaman romantik bir ilişki olmadı."

Murat Boz ayrıca, "Tuba çok sevdiğim bir arkadaşım. O ekipte nadir bulunan bir arkadaşlık ve dostluk yakalandı. Dizi için bir araya gelen isimler sadece iş arkadaşları değildi, özel hayatlarımızda da görüşüyoruz. Arkadaşlarımızla sık sık buluşuyoruz. İlk buluştuğumuz andan itibaren aramızda özel bir enerji oluştu ve bu işe de yansıdı diye düşünüyorum. Herkes birbirine çok destek oldu" şeklinde konuştu.