Murat Boz: 'Çocuk seviyorum diye evlenemem'

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Murat Boz, Harbiye Açıkhava konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aslı Enver’le uzun süreli ilişkisinin sona ermesinin ardından sıkça aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen “Sizin düğününüzü ne zaman göreceğiz?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Murat Boz, evliliğe sıcak baktığını belirterek, “Evliliğe karşı değilim ama bu sadece istemekle olacak bir iş değil. Birlikte bir ömür geçireceğiniz insanı bulmak önemli. Onu bulamadığım sürece evlenmeyi düşünmüyorum. Çocukları çok seviyorum ama sırf çocuk sahibi olmak için evlenemem. Hayatta birlikte zaman geçirip, iyi arkadaş olabileceğim bir insanla çocuk yapmak daha mantıklı” dedi.

Murat Boz’un bu samimi açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.