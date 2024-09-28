Murat Boz: 'Çocuk seviyorum diye evlenemem'

Murat Boz'un yaptığı evlilik ve çocuk açıklamaları oldukça ses getireceğe benziyor. İşte magazin gündemini meşgul edecek o açıklamalar...

Murat Boz: 'Çocuk seviyorum diye evlenemem'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2024 09:47

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Murat Boz, Harbiye Açıkhava konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aslı Enver’le uzun süreli ilişkisinin sona ermesinin ardından sıkça aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen “Sizin düğününüzü ne zaman göreceğiz?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Murat Boz, evliliğe sıcak baktığını belirterek, “Evliliğe karşı değilim ama bu sadece istemekle olacak bir iş değil. Birlikte bir ömür geçireceğiniz insanı bulmak önemli. Onu bulamadığım sürece evlenmeyi düşünmüyorum. Çocukları çok seviyorum ama sırf çocuk sahibi olmak için evlenemem. Hayatta birlikte zaman geçirip, iyi arkadaş olabileceğim bir insanla çocuk yapmak daha mantıklı” dedi.

Murat Boz’un bu samimi açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Benzer Haberler
Sümeyye Aydoğan'ın yeni proje heyecanı Sümeyye Aydoğan'ın yeni proje heyecanı
Yalı Çapkını'nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman'ın isyanı: Yalı Çapkını'nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman'ın isyanı: "Saygı Bekliyorum"
Dilan Çiçek Deniz: Evlilik sormayın Dilan Çiçek Deniz: Evlilik sormayın
Hadise’den Kızılcık Şerbeti paylaşımı: “Yaşadıklarım yetmezmiş gibi... Hadise’den Kızılcık Şerbeti paylaşımı: “Yaşadıklarım yetmezmiş gibi..."
Edis köyüne döndü, traktör kullandı Edis köyüne döndü, traktör kullandı
Kürk Mantolu Madonna'da Salih Bademci'nin partneri kim olacak? Maria Puder rolü o isme teklif edildi Kürk Mantolu Madonna'da Salih Bademci'nin partneri kim olacak? Maria Puder rolü o isme teklif edildi
ÇOK OKUNANLAR
Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!
  • 25-09-2024 16:20

Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı:
  • 28-09-2024 11:37

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı: "Özel sahne mi?"

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu
  • 25-09-2024 16:58

Ceyda Düvenci’nin paylaşımı olay oldu: Kombini yerden yere vuruldu

Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yaptı
  • 26-09-2024 11:26

Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yaptı

Dilan Çiçek Deniz: Evlilik sormayın
  • 28-09-2024 10:43

Dilan Çiçek Deniz: Evlilik sormayın