Murat Boz: Bu nasıl bir sınavdır!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. Şarkıcı Murat Boz, onbinlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ardından fırsatçılık yapılmasına tepki gösterdi. Yardım çağrılarını sürdüren Boz, sosyal medya hesabından kira fiyatlarını artıran ev sahiplerine ve deprem bölgelerine giden gönüllülerin işten çıkarılmasına isyan etti.

"BU NASIL BİR SINAVDIR!"

Murat Boz, yayınladığı gönderide, "Depremi fırsat bilip, kiraları 2-3 katına çıkaran ev sahipleri, depreme gönüllü giden işçilerin işine son veren şirketler, kuruluşlar... Yorum yapamıyorum, bu nasıl bir sınavdır!" ifadelerine yer verdi.