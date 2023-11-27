Murat Balcı’dan ‘Pare Pare’ geliyor

“Sal Gitsin”, “Yorma”, “Su Olsam Sensiz Akmam” ve “Ahde Vefasız” şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Murat Balcı, müzik kariyerine iddialı çalışmalarla devam ediyor. Başarılı sanatçı şimdi de uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni teklisi “Pare Pare”yi dinleyicilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.



KENDİ ŞİRKETİNDEN ÇIKIYOR



Çok yakında çıkacak “Pare Pare”nin Murat Balcı’nın kariyerinde önemli bir yeri var. Çünkü bu eser, Balcı’nın kendi müzik şirketi 7Records’tan yayınlayacağı ilk şarkı. Söz ve müziği Tekir’e ait şarkının klibi ise başarılı yönetmen Ecem Gündoğdu’nun imzasını taşıyor.





SAHNESİNİ SHOW’A DÖNÜŞTÜRDÜ



Bir yandan oyunculuk kariyerini sürdüren ve yeni bir dizi projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Murat Balcı, sahne çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Sanatçı, 24 Kasım Cuma akşamı Florya’da bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. İrem Derici’den önce sahneye çıkan Balcı, performansına dansçıları eşliğinde sergileyeceği sürpriz şovla renk kattı.