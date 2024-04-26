Murat Balcı: “Sosyal medya bağımlısıyım”

Murat Balcı, Instagram, Twitter ve Facebook gibi platformlarda aktif olarak yer alıyor. Her platformda farklı içerik stratejileri geliştirerek hayranlarının ilgisini çekmeye ve onlarla sürekli iletişim halinde olmaya özen gösteren sanatçının izlenmeleri milyonların üzerinde olan birçok dans videosu, reels challenge videoları, parodi videoları bulunuyor. İrem Derici'nin 'Bitter' klibinin erkek versiyon parodi videosu, Kızılcık Şerbeti'nin Alevi Mujde Uzman’la 'Ahde Vefa'sız şarkısına çektikleri dans videosu ve annesi ve teyzesiyle birlikte çektikleri dans videoları sanatçının en çok sevilen içeriklerinden sadece bazıları.

Sanatçının basın danışmanı, yapılan bu çalışmalarla ilgili olarak, "Murat Balcı'nın sosyal medya üzerindeki varlığını güçlendirmek, hayranlarıyla daha etkili bir iletişim kurmasına olanak tanıyor. Bu sayede Murat, hem hayranlarıyla daha kuvvetli bir bağ kurma hem de müziğini daha geniş kitlelere ulaştırma şansı buluyor." dedi.

Murat Balcı, sosyal medya hesaplarında düzenli olarak yaptığı canlı yayınlar (Soru-Cevap) seansları ile de dikkat çekiyor. Bu interaktif oturumlar, hayranlarının sanatçıyla doğrudan iletişim kurmasına ve onun dünyasına daha yakından tanık olmasına imkan tanıyor.

Sanatçı ayrıca, yeni projelerini ve müziklerini ilk olarak her zaman sosyal medya üzerinden bizzat ilk ağızdan duyurmayı tercih ediyor.