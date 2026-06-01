Murat Aygen Kızılcık Şerbeti Setine Geçiyor!

Show TV ekranlarının her cuma akşamı reytingleri altüst eden sosyal medyayı birbirine katan rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon öncesi bombayı patlattı. Kadroyu fena halde güçlendirmeye kararlı olan yapım ekibi, geçtiğimiz aylarda usta oyuncu Murat Aygen ile el sıkışmıştı zaten. İşte o günden beri herkesin merakla beklediği o büyük soru nihayet yanıt buldu: Murat Aygen dizide kimi canlandıracak ve hikayeyi nasıl etkileyecek? Rolün detayları yavaş yavaş kulislerden sızmaya başladı bile.

Gold Film imzalı fenomen dizi televizyon tarihine geçen o muazzam başarısını önümüzdeki dönemde de sürdürmek niyetinde. Bu yüzden de önümüzdeki sonbaharda ekrana gelecek olan 4. sezon hazırlıklarına epey erken başladılar. Yapım şirketi izleyiciyi her bölüm ekrana kilitleyen o ters köşe olay örgüsünü yeni karakterlerle desteklemek amacıyla daha sezon finali gelmeden Murat Aygen'i kadroya katmıştı. Deneyimli oyuncunun ekibe dahil olmasıyla birlikte senaryo ekibi de yeni bölümler üzerindeki çalışmalarına vites artırarak devam ediyor şu sıralar.

Yoğun Set Trafiği: Hakan Fidan Rolünden Kızılcık Şerbeti'ne!

Murat Aygen'in takvimi aslında oldukça yoğun. Başarılı aktör şu günlerde TRT'nin dijital platformu için çekilen ve 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan Asırlık Gece isimli mini dizide boy gösteriyor. Orada Hakan Fidan gibi çok kritik bir karaktere hayat veren usta oyuncu bu projenin çekimleri biter bitmez hiç dinlenmeden doğrudan Kızılcık Şerbeti setine geçiş yapacak. Sadece oyunculuğuyla da değil kendi kurduğu Alaka Medya çatısı altında yaptığı dijital röportajlarla da son dönemde medya dünyasında adından epey söz ettiriyor kendisi. Haliyle böyle popüler bir ismin Kızılcık Şerbeti'ne gelişi şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Gelelim En Merak Edilen Konuya: Kim Bu Lider Karakteri?

Deneyimli aktör dizide "Lider" isimli oldukça dişli ve güçlü bir karaktere hayat verecek. Senaryo ekibinden dışarı sızan ilk bilgilere bakılırsa Lider Evrim Alasya'nın muhteşem oynadığı Kıvılcım karakteri ile çok yakın bir bağ kuracak. Açıkçası bu durum dizideki tüm evlilik aile ve aşk dengelerini tamamen altüst edecek cinsten bir gelişme.

Sahnelerde ağırlığı fazlasıyla hissedilecek olan Lider sadece Kıvılcım'ın hayatına girmekle kalmayacak. Aynı zamanda hikayeye yeni dahil olan Hilal (Dila Danışman) karakterinin de abisi olarak seyirci karşısına çıkacak. Yani anlayacağınız yeni sezonda bizi yine bol entrikalı bol çatışmalı ve ekran başına çivileyecek bölümler bekliyor. Kıvılcım ve Lider ortaklığı bakalım Pembe cephesinde nasıl karşılanacak hep beraber izleyip göreceğiz. Ne diyelim reytingi bol olsun şimdiden!