Binnur Kaya Ve Eda Ece'den Sonra Şükran Ovalı Da Katıldı!

Yeni yayın döneminin şimdiden en çok konuşulan tabiri caizse ortalığı yıkmaya gelen yeni projesinden bomba gibi bir transfer haberi geldi. Komedi ve dramı harmanlayacak olan iddialı yapım zaten devasa olan oyuncu kadrosunu daha da genişletme kararı almıştı. Son dönemin en başarılı ve ödüllü oyuncularından biri projenin ana karakterlerinden birine hayat vermek üzere yapım şirketiyle resmi olarak el sıkıştı bile.

Kadro Resmen Yıldızlar Geçidi: Düğünümüz Var Geliyor!

Televizyon izleyicilerinin büyük bir merakla beklediği "Düğünümüz Var" dizisi adeta bir şampiyonlar ligi kadrosuna sahne oluyor. Projenin ana kadrosunda kimler yok ki? Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Cengiz Bozkurt, Yasemin Ergene, Buğra Gülsoy ve Enis Arıkan gibi ekranların en popüler isimleri bu çatının altında toplandı. İşte bu dev oyuncu ekibine son olarak deneyimli aktris Şükran Ovalı da katıldı. Bu hamleyle birlikte dizi kadro kalitesini iyice arşa çıkarmış oldu diyebiliriz.

Haziran Sonunda Sete Çıkılıyor Hazırlıklar Son Hız!

Yapımcılığını Poll Films'in üstlendiği bu eğlenceli komedi dizisinin çekim takvimi de netleşti nihayet. Senaryosunu başarılı yazarlar Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı yapım haziran ayının son günlerinde sete çıkacak. Teknik ekibin ve oyuncuların bir araya geleceği ilk çekim günleri için şu sıralar platoda harıl harıl bir hazırlık süreci yürütülüyor.



Şükran Ovalı Aynı Anda İki Dizide Birden Rol Alacak!

Güzel oyuncuyu önümüzdeki yaz döneminde kelimenin tam anlamıyla çılgın bir çalışma temposu bekliyor. Şükran Ovalı sadece "Düğünümüz Var" dizisiyle sınırlı kalmayacak; aynı dönemde çok konuşulan bir dijital platform yapımında da kamera karşısına geçecek. Başarılı oyuncu yönetmenliğini ve senaristliğini Ali Atay'ın üstlendiği "Sekizinci Aile" dizisinin ikinci sezon çekimlerine dahil oldu. 15 Haziran'da başlayacak olan bu dijital projenin çekimlerini tamamlar tamamlamaz hiç soluklanmadan "Düğünümüz Var" setine koşacak. Aynı anda iki iddialı yapımda birden boy gösterecek olan usta oyuncunun bu yoğun trafikteki performansı şimdiden acayip merak konusu oldu.