Müjdemi İsterim filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle ilk kez bu akşam buluşacak. 2022 yapımı bu filmde yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı yer alıyor. Komedi türündeki bu film, Bulut ve Müjde'nin sürükleyici hikayesini ele alıyor. Ancak izleyenlerin aklında filmle ilgili birçok soru bulunuyor. Peki Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları kimler? Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?

Müjdemi İsterim Konusu

Müjdemi İsterim, Bulut ve Müjde'nin kendilerini beklenmedik bir cinayet davasının içerisinde bulmalarıyla gelişen olayları ele alıyor. Filmde, Bulut'un nişanından bir gün önce, eski sevgilisi Müjde ile karşılaşması ve ondan hamile olduğunu öğrenmesiyle başlayan olaylar zinciri anlatılıyor. Müjde, Bulut'u Leyla'dan ayrılmazsa basına konuşmakla tehdit ediyor. Bulut ne yapacağını bilemezken, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz misafir Müjde ile karşılaşır. İkilinin başına gelenler ve bu cinayet davasını nasıl çözdükleri filmde sürükleyici bir şekilde işleniyor.

Müjdemi İsterim Oyuncu Kadrosu

Müjdemi İsterim Filminde birçok yetenekli oyuncu bulunmaktadır. İşte başlıca oyuncular:

Ahmet Kural

Ecem Erkek

Mehmet Özgür

İlker Aksum

Bestemsu Özdemir

Levent Özdilek

Hakan Bilgin

Lale Başar

Müjdemi İsterim Nerede Çekildi?

Müjdemi İsterim Filmi, genel olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı olan Beylerbeyi semtinde çekilmiştir. Ancak filmin bazı sahneleri için İstanbul'un farklı semtleri de kullanılmıştır.

Müjdemi isterim Göl Evi Nerede?

Gözler, filmde yer alan orman evinin nerede olduğuna dair bilgi üzerinde. Ancak verilen bilgiler arasında orman evinin tam olarak nerede olduğu belirtilmemiş. Eğer bu bilgiye özel bir ilginiz varsa, filmin yapımcı veya dağıtımcı firmasıyla iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Eğer filmin konusu, oyuncuları veya çekildiği mekanlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, filmi izleyerek tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Film, izleyicilere hem komedi dolu anlar yaşatacak hem de sürükleyici hikayesiyle ekran başında tutacak gibi görünüyor.