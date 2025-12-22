Müjde Uzman’dan "Çukur" İtirafı Gibi Dövme! Kolundaki O Sembol Gündem Oldu.

Müjde Uzman, efsane dizi Çukur'un simgesini koluna dövme yaptırdı! Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, yeni dövmesini "Bunu yaptım" notuyla paylaştı.

Müjde Uzman’dan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-12-2025 17:13

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Alev" karakteriyle fırtınalar estiren ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müjde Uzman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu, ekran tarihine damga vuran efsane dizi Çukur'un sembolünü vücuduna kazıttı.

"Evet, Bunu Yaptım"

Dizi dünyasında oyuncuların birbirlerinin projelerine duyduğu hayranlık sık rastlanan bir durum olsa da, Müjde Uzman bu hayranlığı kalıcı bir izle taçlandırdı. Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Çukur dizisinin meşhur <···> sembolünü koluna dövme yaptıran Uzman, paylaşımına şu notu düştü:

“Evet, bunu yaptım.”

Sosyal Medya Bu Dövmeyi Konuşuyor

Müjde Uzman’ın dövmesini paylaştığı andan itibaren takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Özellikle Çukur fanları tarafından büyük beğeni toplayan dövme için sosyal medyada şu tarz yorumlar yapıldı:

  • "Dizinin etkisi hala geçmedi, Müjde Uzman gerçek bir fan çıktı!"

  • "Alev karakterinden beklenmeyecek kadar sert ve karizmatik bir hareket."

  • "Çukur her yerde!"

Çukur Efsanesi Devam Ediyor

Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, dizinin yarattığı kültür ve semboller hala popülerliğini koruyor. Müjde Uzman'ın bu hamlesi, dizinin oyuncu dünyası üzerindeki etkisinin de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

 

